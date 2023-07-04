В Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Азовский городской суд Ростовской области собирается рассмотреть уголовное дело против М. Заруцкого, которого обвинили в убийстве знакомого.
Согласно данным обвинительного заключения, 17 апреля подозреваемый находился в доме своего знакомого в СНТ в Азове, где они распивали алкоголь. Между гостем и хозяином разгорелся спор, после чего подозреваемый взял кухонный нож и не менее четырех раз ударил им своего товарища в грудь, нанося раны, несовместимые с жизнью.
Сейчас Заруцкий заключен под стражу, его ожидает суд.
Ранее в Ростовской области мужчину убили из-за громкой музыки.