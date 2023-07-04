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В Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом

4 июля 2023, 14:34
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить азовчанина, заколовшего собутыльника кухонным ножом
В Ростовской области будут судить жителя Азова, который заколол знакомого в его собственном доме кухонным ножом, подробностями поделились в объединенной пресс-службе судов.

Азовский городской суд Ростовской области собирается рассмотреть уголовное дело против М. Заруцкого, которого обвинили в убийстве знакомого.

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Согласно данным обвинительного заключения, 17 апреля подозреваемый находился в доме своего знакомого в СНТ в Азове, где они распивали алкоголь. Между гостем и хозяином разгорелся спор, после чего подозреваемый взял кухонный нож и не менее четырех раз ударил им своего товарища в грудь, нанося раны, несовместимые с жизнью.

Сейчас Заруцкий заключен под стражу, его ожидает суд.

Ранее в Ростовской области мужчину убили из-за громкой музыки.

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