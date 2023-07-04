В Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом

Согласно данным обвинительного заключения, 17 апреля подозреваемый находился в доме своего знакомого в СНТ в Азове, где они распивали алкоголь. Между гостем и хозяином разгорелся спор, после чего подозреваемый взял кухонный нож и не менее четырех раз ударил им своего товарища в грудь, нанося раны, несовместимые с жизнью.