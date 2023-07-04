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В Ростовской области на Северском Донце спасли тонущего участника СВО

4 июля 2023, 18:14
Фото: 1MI
В Ростовской области на Северском Донце спасли тонущего участника СВО
В Ростовской области 3 июля в Каменске-Шахтинском казаки спасли участника СВО из Дагестана, об этом сообщили в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

В понедельник, 3 июля, стало известно, что казакам-спасателям из Каменска-Шахтинского удалось спасти двух человек.

Казаки с удостоверениями водолазов-спасателем дежурили на пляже Северского Донца, когда двум пловцам потребовалась помощь. Мужчины начали тонуть, но были спасены и доставлены к берегу.

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Как выяснилось позднее, спасенными оказались участник СВО из Дагестана, который находился в отпуске в Ростовской области, а также местный житель, решивший переплыть реку.

Казаки продолжат обеспечивать безопасность отдыхающих до конца купального сезона.

Ранее в Ростовской области утонул маленький мальчик.

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