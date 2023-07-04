В Ростовской области на Северском Донце спасли тонущего участника СВО

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В понедельник, 3 июля, стало известно, что казакам-спасателям из Каменска-Шахтинского удалось спасти двух человек.
Казаки с удостоверениями водолазов-спасателем дежурили на пляже Северского Донца, когда двум пловцам потребовалась помощь. Мужчины начали тонуть, но были спасены и доставлены к берегу.
Как выяснилось позднее, спасенными оказались участник СВО из Дагестана, который находился в отпуске в Ростовской области, а также местный житель, решивший переплыть реку.
Казаки продолжат обеспечивать безопасность отдыхающих до конца купального сезона.
Ранее в Ростовской области утонул маленький мальчик.