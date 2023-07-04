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Published Сегодня, 11:28

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В Ростовской области утонули 19 человек с начала 2023 года

4 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI
В Ростовской области утонули 19 человек с начала 2023 года
В Ростовской области с начала этого года в воде погибли 19 человек, в том числе одна трагедия произошла 3 июля, сообщили в региональном УМЧС

С начала летнего периода в водоемах региона погибли 19 человек, среди которых трое детей.

Так, в понедельник в станице Кочетовская трое несовершеннолетних купались в реке Дон и из-за течения один из них не смог выбраться на берег. Он утонул, ему было 10 лет.

Местным жителям напомнили, что обратное течение является очень опасным, так как оно может возникнуть внезапно, даже при отсутствии ветра, и унести человека, находящегося в воде по пояс.

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Важно знать, что обратное течение не тянет человека под воду, а уносит его от берега. Около 80% таких течений не получается заметить невооруженным глазом.

«Главное правило в такой опасной ситуации — сохранять спокойствие. Не стоит пытаться плыть обратно к берегу по тому же пути, по которому унесло», — рассказали в управлении.

Ранее ростовчане заявили о спасении тонувшего на дороге парня во время ливня 27 июня.

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