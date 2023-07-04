В Ростовской области в смертельном ДТП 4 июля пострадали около 10 человек

Во вторник, 4 июля, в 12.35 мск на нулевом километре автодороги «Матвеев Курган — Авило-Успенка» 22-летний водитель Mitsubishi Lancer пытался совершить обгон по встречной полосе, где столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 45-летнего водителя. В Hyundai Sonata пострадали водитель и трое его пассажиров, включая 14-летнего подростка.