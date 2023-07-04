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В Ростовской области в смертельном ДТП 4 июля пострадали около 10 человек

4 июля 2023, 13:58
Фото: Midjourney
В Ростовской области произошла серьезная авария с одним погибшим и почти десятком пострадавших, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Во вторник, 4 июля, в 12.35 мск на нулевом километре автодороги «Матвеев Курган — Авило-Успенка» 22-летний водитель Mitsubishi Lancer пытался совершить обгон по встречной полосе, где столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 45-летнего водителя. В Hyundai Sonata пострадали водитель и трое его пассажиров, включая 14-летнего подростка.

В Ростовской области в ДТП под Каменском погибли три человека 3 июля
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Фото: ГИБДД по РО

Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Ранее под Каменском в аварии разбились три человека.

Напомним, что в ГИБДД призывают водителей соблюдать правила движения и учитывать безопасность маневров перед их осуществлением, чтобы избежать аварийных ситуаций, способных обернуться трагедией.

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