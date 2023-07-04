Портал Dоnnews рассказал, что за минувшие пять лет документально пол сменили 45 человек, это в среднем по девять человек в год. Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ЮРИУ РАНХиГС Ольга Зубарева уточнила, что эти показатели в четыре раза выше тех, что регистрировали в период с 1997 по 2017 годы.