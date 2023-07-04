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В Ростовской области жители меняют пол и «закладывают» коррумпированных чиновников

4 июля 2023, 15:50
Фото: pxhere.соm
В Ростовской области жители меняют пол и «закладывают» коррумпированных чиновников
В Ростовской области жители меняют пол без операций, снимают с зеркала машин и следят за ходом расследования дела о деятельности полицейской ОПГ Ростова.

Вопросы самоопределения

Сотрудники управления ЗАГС объявили, что за последние годы в Ростовской области выросло число дончан, желающих сменить пол.

Фото: Midjourney

Портал Dоnnews рассказал, что за минувшие пять лет документально пол сменили 45 человек, это в среднем по девять человек в год. Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ЮРИУ РАНХиГС Ольга Зубарева уточнила, что эти показатели в четыре раза выше тех, что регистрировали в период с 1997 по 2017 годы.

При этом в большинстве случаев, по словам источника, смена пола происходила исключительно в документах без хирургического вмешательства в организм заявителя.

Похитители зеркал

В УМВД по Ростовской области рассказали, что в донской столице поймали двух мужчин, похищавших зеркала с премиальных машин.

По словам полицейских, члены группировки снимали боковые зеркала с дорогих машин, после чего реализовывали украденное в другом регионе. Всего таких краж было семь, общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей.

Фото: Midjourney

Задержать подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, правоохранители изъяли часть зеркал, однако остальные зеркала похитители уже продали, а деньги потратили на собственные нужды.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела, одного из мужчин заключили под стражу, другой находится под домашним арестом. Правоохранители продолжают расследование, что установить других членов преступной группировки и обнаружить другие эпизоды правонарушений.

Новые показания

Во вторник, 4 июля, СМИ сообщили, что в деле о ростовской полицейской ОПГ всплыло имя бывшего представителя администрации Ленинского района города.

В настоящий момент в этом деле фигурируют более 20 человек, полицейских подозревают в сборе взяток с ростовских торговцев за общее покровительство и игнорирование правонарушений со стороны магазинов и других торговых точек.

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Источник портала 1Rnd рассказал, что один из подозреваемых в ходе допроса якобы упомянул имя бывшего главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова.

Причиной этого стала организация ярмарок на Соборной площади. Подозреваемый обвинил Тихонова и правоохранителей в том, что они во время организации мероприятий делили взносы торговцев между собой. Однако сейчас речь о том, чтобы Тихонов стал одним из подозреваемых в деле о коррупции полицейских, не идет.

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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