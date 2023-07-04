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В Сети появилось видео пожара на Мариупольском шоссе в Ростовской области

4 июля 2023, 16:20
Фото: 50.mchs.gov.ru
В Сети появилось видео пожара на Мариупольском шоссе в Ростовской области
В Ростовской области 4 июля на Мариупольском шоссе из-за разгерметизации баллона с газом сгорел гараж с иномаркой, видео поделился местный Telegram-канал.

Напомним, вечером 4 июля стало известно, что на Мариупольском шоссе загорелся гараж. Пожар произошел из-за неисправности газового баллона, разгерметизация которого стала причиной ЧП.

Telegram-канал Don_Mash поделился видео очевидцев, которые проезжали мимо места ЧП на общественном транспорте. Мариупольское шоссе окутало густым дымом, а гараж и автомобиль полностью выгорели изнутри. В настоящий момент пожар уже локализовали, по информации МЧС, в результате ЧП получил травмы один человек.

Пока сообщения о полной ликвидации огня не поступило.

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