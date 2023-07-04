В Сети появилось видео пожара на Мариупольском шоссе в Ростовской области

Telegram-канал Don_Mash поделился видео очевидцев, которые проезжали мимо места ЧП на общественном транспорте. Мариупольское шоссе окутало густым дымом, а гараж и автомобиль полностью выгорели изнутри. В настоящий момент пожар уже локализовали, по информации МЧС, в результате ЧП получил травмы один человек.