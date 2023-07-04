В центре Азова обнаружили полсотни могил

Портал «Ёрш. Азов» со ссылкой на Азовский музей–заповедник рассказал, что в июне местным археологом после раскопа участка на улице Чехова, 20Б удалось найти более полусотни погребений времен Золотой орды. По оценкам исследователей, им предстоит найти еще не менее 50 могил на этом участке.