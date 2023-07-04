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В центре Азова обнаружили полсотни могил

4 июля 2023, 12:01
Фото: Азовский музей-заповедник
В центре Азова археологи обнаружили более 50 погребений времен Золотой орды

В центре Азова археологи обнаружили более 50 погребений времен Золотой орды

В Азове археологам удалось обнаружить крупный могильник XIV века с более чем 50 захоронениями, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ёрш. Азов» со ссылкой на Азовский музей–заповедник рассказал, что в июне местным археологом после раскопа участка на улице Чехова, 20Б удалось найти более полусотни погребений времен Золотой орды. По оценкам исследователей, им предстоит найти еще не менее 50 могил на этом участке.

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Заведующий отделом археологии Андрей Масловский уточнил, что по его прогнозам на 100 квадратных метрах можно будет найти около 200 погребений времен Золотой орды, однако на серьезные трофеи историк не рассчитывает, объясняя это скупостью горожан.

В центре Азова археологи обнаружили более 50 погребений времен Золотой орды
Видео: Азовский музей-заповедник

«Крестьянам было не жалко своим усопшим близким положить вещи, а жители Азака жались, придумывая религии, по которым считалось, что в могилу ничего не надо класть», — рассказал заведующий, уточнив, что ожидает большего от детских погребений, куда скорбящие родители складывали бусинки.

Ранее в Ростовской области нашли следы быта неизвестной науке общины донских греков.

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