В центре Азова обнаружили полсотни могил

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Портал «Ёрш. Азов» со ссылкой на Азовский музей–заповедник рассказал, что в июне местным археологом после раскопа участка на улице Чехова, 20Б удалось найти более полусотни погребений времен Золотой орды. По оценкам исследователей, им предстоит найти еще не менее 50 могил на этом участке.
Заведующий отделом археологии Андрей Масловский уточнил, что по его прогнозам на 100 квадратных метрах можно будет найти около 200 погребений времен Золотой орды, однако на серьезные трофеи историк не рассчитывает, объясняя это скупостью горожан.
«Крестьянам было не жалко своим усопшим близким положить вещи, а жители Азака жались, придумывая религии, по которым считалось, что в могилу ничего не надо класть», — рассказал заведующий, уточнив, что ожидает большего от детских погребений, куда скорбящие родители складывали бусинки.
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