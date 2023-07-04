Взрыв прогремел на Мариупольском шоссе Таганрога 4 июля

Во вторник, 4 июля, в 17.29 мск на Мариупольском шоссе, 39 произошел пожар. По словам представителей экстренных служб, в гараже площадью 100 квадратных метров с автомобилем Hyundai разгерметизировался баллон с газом, из-за чего возник пожар.