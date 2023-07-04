Взрыв прогремел на Мариупольском шоссе Таганрога 4 июля

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
Во вторник, 4 июля, в 17.29 мск на Мариупольском шоссе, 39 произошел пожар. По словам представителей экстренных служб, в гараже площадью 100 квадратных метров с автомобилем Hyundai разгерметизировался баллон с газом, из-за чего возник пожар.
Огонь удалось локализовать спустя 22 минуты, когда его площадь достигла 100 «квадратов». Для тушения пожара задействовали шесть единиц спецтехники и 18 пожарных.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Ранее в Ростовской области из-за сломанного пауэрбанка на ходу загорелся мусоровоз.