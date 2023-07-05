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Асфальт провалился на Ворошиловском в Ростове-на-Дону после ремонта

5 июля 2023, 09:23
Фото: pxhere.com
Асфальт провалился на Ворошиловском в Ростове-на-Дону после ремонта
В Ростове-на-Дону после проведенного ремонта на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева провалился асфальт, сообщили местные жители в Telegram-канале «Ростов №1».

По словам горожан, начал проваливаться асфальт на месте прокладки труб. Они рассказали, что одна из машин уже успела попасть в эту яму.

«Только сделали дорогу, уже провалился асфальт. Одна из машин пробила колесо и повредила передний бампер», — рассказал автор.

Пользователи в комментариях написали о необходимости провести ремонт.

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Пользователи в комментариях написали о необходимости провести ремонт.Пользователи в комментариях написали о необходимости провести ремонт.
Пользователи в комментариях написали о необходимости провести ремонт.
Фото: ТГ канал rstv01

«Замечательный ремонт. Теперь только надеяться, что новый асфальт будет более качественным», — заявили ростовчане.

Напомним, что на пересечении улиц проводили работы по обновлению участка тепломагистрали, но сроки завершения мероприятий сорвали. Рабочие засыпали место разрытия и положили асфальт.

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