Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По словам горожан, начал проваливаться асфальт на месте прокладки труб. Они рассказали, что одна из машин уже успела попасть в эту яму.
«Только сделали дорогу, уже провалился асфальт. Одна из машин пробила колесо и повредила передний бампер», — рассказал автор.
Пользователи в комментариях написали о необходимости провести ремонт.
«Замечательный ремонт. Теперь только надеяться, что новый асфальт будет более качественным», — заявили ростовчане.
Напомним, что на пересечении улиц проводили работы по обновлению участка тепломагистрали, но сроки завершения мероприятий сорвали. Рабочие засыпали место разрытия и положили асфальт.