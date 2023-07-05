«Атомайз»: Россияне могут приобрести квадратные метры, не покупая недвижимость

Суть этого инструмента заключается в следующем: если стоимость квадратного метра после продажи возрастает на 9%, то есть оказывается ниже номинала, инвестор все равно получает обещанную прибыль. Если же рост стоимости метра превышает номинал, то прибыль инвестора также увеличивается.