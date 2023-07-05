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«Атомайз»: Россияне могут приобрести квадратные метры, не покупая недвижимость

5 июля 2023, 18:53
Фото: 1MI
Компания «Атомайз», входящая в группу «Интеррос», представила новый инструмент для инвестиций — «цифровые квадратные метры». Эти цифровые финансовые активы (ЦФА) связаны со стоимостью одного квадратного метра недвижимости и гарантируют защиту капитала.

Общий объем выпуска ЦФА составляет 50 миллионов рублей и доступен для всех видов инвесторов, даже неквалифицированных. Об этом пишет ko.ru.

Суть этого инструмента заключается в следующем: если стоимость квадратного метра после продажи возрастает на 9%, то есть оказывается ниже номинала, инвестор все равно получает обещанную прибыль. Если же рост стоимости метра превышает номинал, то прибыль инвестора также увеличивается.

Это первый в России инвестиционный инструмент на недвижимость, который обеспечивает полную защиту капитала и гарантированную доходность. Информация о владельце автоматически записывается в распределенном реестре компании «Атомайз», которая находится под наблюдением ЦБ России.

Генеральный директор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева уверена в потенциале таких ЦФА и считает, что они могут стать популярным инвестиционным инструментом. ЦФА позволяют инвестировать в недвижимость людям, желающим стать владельцами жилья, но не интересующимся перепродажей и оформлением права собственности.

«Интеррос» считает ЦФА новым и удобным способом привлечения ликвидности. За год с лишним объем выпуска цифровых финансовых активов в России превысил один миллиард рублей.

В 2021 году в России был принят закон о ЦФА, а компания «Атомайз» стала первым оператором информационных систем по управлению ЦФА после получения одобрения от Центрального Банка России. Сейчас статус оператора информационных систем, выпускающих ЦФА, также имеют «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-банк.

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