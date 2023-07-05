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Автобусы в Ростове-на-Дону массово выезжают на линию без кондиционеров

5 июля 2023, 08:45
Фото: 1MI
Автобусы в Ростове-на-Дону массово выезжают на линию без кондиционеров
В Ростове-на-Дону во время проверок выявили несколько фактов отсутствия кондиционеров в автобусах, сообщили в городской администрации.

С наступлением сильной жары горожане стали массово жаловаться на высокую температуру воздуха в салонах общественного транспорта. По их словам, добиться от водителей включения кондиционеров не получается.

Теперь прошли проверки на троллейбусных маршрутах №1, 2, 22 и автобусных — №3, 3а, 7, 22, 27, 42, 45, 67, 70, 80, 83. Всего зарегистрировали 13 нарушений, связанных с кондиционерами.

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Кроме того, выявили недочеты, связанные с санитарным состоянием транспортных средств. В результате власти пообещали принять меры.

Местным жителям напомнили, что в подобных ситуациях нужно звонить по номеру 8-800-222-76-76.

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