Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
С наступлением сильной жары горожане стали массово жаловаться на высокую температуру воздуха в салонах общественного транспорта. По их словам, добиться от водителей включения кондиционеров не получается.
Теперь прошли проверки на троллейбусных маршрутах №1, 2, 22 и автобусных — №3, 3а, 7, 22, 27, 42, 45, 67, 70, 80, 83. Всего зарегистрировали 13 нарушений, связанных с кондиционерами.
Кроме того, выявили недочеты, связанные с санитарным состоянием транспортных средств. В результате власти пообещали принять меры.
Местным жителям напомнили, что в подобных ситуациях нужно звонить по номеру 8-800-222-76-76.