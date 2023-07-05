Банк ДОМ. РФ назвал города с наибольшим количеством открытых вкладов

Больше всего в Банке ДОМ.РФ сейчас востребован вклад-конструктор «Мой Дом», позволяющий самостоятельно определять наиболее подходящие условия на основе существующих потребностей и подходов к размещению. В этом году средний возраст вкладчика составляет 53 года, в прошлом году он составлял 59 лет. Отмечается, что 95% вкладов размещается в рублях. Однако количество клиентов, которые открывают вклады в юанях, стремительно растет. По сравнению с данными на июль 2022 года в этом году таких клиентов стало в 3,5 раза больше.