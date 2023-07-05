Банк ДОМ. РФ назвал города с наибольшим количеством открытых вкладов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По среднему размеру вклада в 790 000 рублей лидируют Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Уфа. Далее следуют тульские, красноярские и новосибирские клиенты. Основная часть средств на депозите размещается сроком на 1 год. Такой выбор делают 39% клиентов. Еще 28% клиентов размещают средства на полгода, 9% — на три месяца, а 15% — на три года.
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что с начала 2023 года в банке открывают вклады более чем в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Представитель банка объясняет это тем, что граждане возвращаются к сберегательной модели поведения. Также стабилизируются процентные ставки по сберегательным продуктам.
«Многие люди видят в крупных банках надежный инструмент для увеличения своих сбережений. Большая часть клиентов предпочитает диверсифицировать портфель, комбинируя классический срочный вклад с накопительным счетом с возможностью пополнения и снятия без ограничений», – пояснил Алексей Косяков.
Больше всего в Банке ДОМ.РФ сейчас востребован вклад-конструктор «Мой Дом», позволяющий самостоятельно определять наиболее подходящие условия на основе существующих потребностей и подходов к размещению. В этом году средний возраст вкладчика составляет 53 года, в прошлом году он составлял 59 лет. Отмечается, что 95% вкладов размещается в рублях. Однако количество клиентов, которые открывают вклады в юанях, стремительно растет. По сравнению с данными на июль 2022 года в этом году таких клиентов стало в 3,5 раза больше.
Заявку на депозитные продукты можно подать онлайн. На сайте также изложены условия их оформления.