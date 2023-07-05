Банк ЗЕНИТ открывает премиальную карту Мир Supreme зарплатным клиентам

На карту Мир Supreme начисляется кешбэк до 12% за оплату в ресторанах и кафе, 5% — на аптеки и спорттовары, 1% — на все остальные покупки. Также доступны бесплатные переводы до 350 000 руб в месяц, бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков и оплата услуг ЖКХ без комиссии. Кроме того, зарплатные клиенты могут получить специальные условия по сберегательным и кредитным продуктам. Руководителям зарплатных организаций предоставляются индивидуальные условия и персональное обслуживание.