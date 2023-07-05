Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Пролетарский районный суд Ростова 12 июля начнет рассматривать уголовное дело о незаконных аксайских рынках. Громкое судебное разбирательство назначено на 10.30 мск.
На скамье подсудимых будет 16 человек. Среди них экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, владелец рынков Карим Бабаев, его сыновья Эдуард и Вадим, учредитель Аксайского рынка Ивана Ситько и курировавшие незаконную торговлю Андрей Ремизов и Анатолий Свириденко.
Напомним, фигурантов дела обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где и располагались аксайские рынки. Их закрытие привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд требовали вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.