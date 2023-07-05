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Дело об аксайских рынках начнут рассматривать в Ростове 12 июля

5 июля 2023, 17:15
Фото: 1MI
Судебное заседание по делу об аксайских рынках назначили на 12 июля
Судебное заседание по делу об аксайских рынках назначили на 12 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Пролетарский районный суд Ростова 12 июля начнет рассматривать уголовное дело о незаконных аксайских рынках. Громкое судебное разбирательство назначено на 10.30 мск.

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На скамье подсудимых будет 16 человек. Среди них экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, владелец рынков Карим Бабаев, его сыновья Эдуард и Вадим, учредитель Аксайского рынка Ивана Ситько и курировавшие незаконную торговлю Андрей Ремизов и Анатолий Свириденко.

Напомним, фигурантов дела обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где и располагались аксайские рынки. Их закрытие привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд требовали вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.

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