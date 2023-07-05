Девять регионов страны, в том числе и Хакасия, не смогли преодолеть уровень бедности

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в соответствии с планом по достижению национальных целей развития России до 2024 года Хакасия и еще восемь регионов не обеспечили снижение уровня бедности в прошлом году. Об этом она сообщила 5 июля в ходе выступления в Совете Федерации.

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — цитирует iz.ru слова Татьяны Голиковой. Кроме Хакасии, Голикова назвала Ингушетию, Адыгею, Карачаево-Черкесскую Республику, Калмыкию, Республику Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургскую область и Ненецкий автономный округ. По данным вице-премьера, в прошлом году год из-за черты бедности вышли около 1,7 млн граждан России. Голикова подчеркнула, что в течение года ожидается существенное улучшение этого показателя благодаря введению единого пособия для семей. При этом материальную помощь получают около 255 тыс. беременных женщин, а также 8 млн детей. По ее мнению, Хакасии не удается попасть в этот список, поскольку по итогам прошлого года в регионе около 18% населения проживают за чертой бедности. Может быть, ситуация изменится за счет введения федеральных пособий, добавила Голикова. По данным Росстата, в текущем году численность населения Хакасии достигла 530 233 человек. Из них примерно 68% проживают в городской черте.