Диетолог рекомендует заменить ингредиенты в окрошке для более здорового питания

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Круглова отметила, что окрошка является хорошим выбором, так как содержит различные витамины и минералы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению диетолога, добавление колбасных изделий в окрошку увеличивает содержание насыщенных жиров, что является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Поэтому рекомендуется заменить колбасу на вареную говядину или птицу, а майонез — на сметану.
Специалист добавила, что в качестве заправки для окрошки стоит предпочесть кефир вместо кваса, так как последний содержит сахар в своем составе. Эти замены помогут сделать окрошку более полезной и диетической.