Диетолог рекомендует заменить ингредиенты в окрошке для более здорового питания

По мнению диетолога, добавление колбасных изделий в окрошку увеличивает содержание насыщенных жиров, что является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Поэтому рекомендуется заменить колбасу на вареную говядину или птицу, а майонез — на сметану.