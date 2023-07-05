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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Диетолог рекомендует заменить ингредиенты в окрошке для более здорового питания

5 июля 2023, 11:26
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что в окрошке, популярном летнем супе, следует заменить некоторые привычные для жителей России ингредиенты, используя другие продукты.

Круглова отметила, что окрошка является хорошим выбором, так как содержит различные витамины и минералы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению диетолога, добавление колбасных изделий в окрошку увеличивает содержание насыщенных жиров, что является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Поэтому рекомендуется заменить колбасу на вареную говядину или птицу, а майонез — на сметану.

Специалист добавила, что в качестве заправки для окрошки стоит предпочесть кефир вместо кваса, так как последний содержит сахар в своем составе. Эти замены помогут сделать окрошку более полезной и диетической.

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