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Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону

5 июля 2023, 07:05
Фото: ГИБДД
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
В Ростовской области огласили приговор экс-начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Евгению Ганзенко, по делу о взятке, сообщили в региональном УФСБ.

Сотрудники управления выяснили, что фигурант получал деньги от своих подчиненных взамен за покровительство по службе. Все материалы передали следствию и в отношении Ганзенко возбудили уголовное дело.

Кроме того, в феврале 2021 года он стал фигурантом дела о мошенничестве. А в 2022 году его приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили звания майора полиции. Ганзенко не признал свою вину и попытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция в мае 2022 года оставила его без изменений.

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Однако в результате кассационной жалобы материал уголовного дела вернули для повторного рассмотрения.

Теперь Новочеркасский городской суд вынес новый приговор, в котором Ганзенко отправили в колонию на 9 лет и 2 месяца, размер штрафа увеличился до 1,8 миллиона рублей.

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