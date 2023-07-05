Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сотрудники управления выяснили, что фигурант получал деньги от своих подчиненных взамен за покровительство по службе. Все материалы передали следствию и в отношении Ганзенко возбудили уголовное дело.
Кроме того, в феврале 2021 года он стал фигурантом дела о мошенничестве. А в 2022 году его приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили звания майора полиции. Ганзенко не признал свою вину и попытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция в мае 2022 года оставила его без изменений.
Однако в результате кассационной жалобы материал уголовного дела вернули для повторного рассмотрения.
Теперь Новочеркасский городской суд вынес новый приговор, в котором Ганзенко отправили в колонию на 9 лет и 2 месяца, размер штрафа увеличился до 1,8 миллиона рублей.