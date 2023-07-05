Кроме того, в феврале 2021 года он стал фигурантом дела о мошенничестве. А в 2022 году его приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили звания майора полиции. Ганзенко не признал свою вину и попытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция в мае 2022 года оставила его без изменений.