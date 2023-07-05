Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Губернатор уточнил, что проезжал по этой дороге и у него были замечания, которые он высказал. Сейчас этот участок открыт, но работа здесь еще не окончена.
Голубев отметил, что для водителей, которые проезжают через Ростовскую область, будут создавать дополнительные возможности для туризма.
Напомним, что движение по обходу Аксая было открыто в июне 2023 года.
Ранее эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.