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Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации

5 июля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который занимался хакерскими атаками, сообщает Железнодорожный районный суд.

Фигурант негативно относился к спецоперации, из-за чего начал совершать хакерские атаки. Они коснулись сайтов банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса.

Обвиняемый решил этим заниматься, чтобы заблокировать вышеуказанные ресурсы. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

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«На суде мужчина признал вину, его приговорили к двум годам заключения. Этот срок он проведет в колонии-поселении», — сказано в сообщении.

Кроме того, фигуранта оштрафовали на 500 тысяч рублей. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее шесть хакеров из Ростова задержали за хищение данных банковских карт у иностранцев.

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