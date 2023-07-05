Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Фигурант негативно относился к спецоперации, из-за чего начал совершать хакерские атаки. Они коснулись сайтов банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса.
Обвиняемый решил этим заниматься, чтобы заблокировать вышеуказанные ресурсы. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
«На суде мужчина признал вину, его приговорили к двум годам заключения. Этот срок он проведет в колонии-поселении», — сказано в сообщении.
Кроме того, фигуранта оштрафовали на 500 тысяч рублей. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее шесть хакеров из Ростова задержали за хищение данных банковских карт у иностранцев.