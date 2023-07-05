Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Зоолог Сергей Дудкин в эфире «Дон-ТР» рассказал, что рост солености Азовского моря может привести к появлению там новых видов паразитов. Повышенная соленость уже повлияла на разнообразие рыб в водоеме. Оттуда пропали лещ и тарань. На их место пришли черноморские зеленушки и морские петухи.
Перестраиваются и паразиты. Пока что зоологи не фиксируют появления особо опасных из них. Однако ученые уже заметили широких лентенц и трематод. Одна из разновидностей последних — кошачья двуустка — вызывает заболевание описторхоз.
Ранее болезнь считалась в Ростовской области редкой. Чаще всего ее встречали в Сибири. Сейчас же инфекция расширила ареал своего обитания. Она уже успела поразить пресноводную рыбу в реке Дон.
Ранее ростовский эксперт Дудкин объяснил, как не заразиться паразитами от донской рыбы.