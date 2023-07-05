Зоолог Сергей Дудкин в эфире «Дон-ТР» рассказал, что рост солености Азовского моря может привести к появлению там новых видов паразитов. Повышенная соленость уже повлияла на разнообразие рыб в водоеме. Оттуда пропали лещ и тарань. На их место пришли черноморские зеленушки и морские петухи.