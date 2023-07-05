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Из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты

5 июля 2023, 15:48
Фото: 1MI
Рост солености воды в Азовском море может привести к появлению там новых видов паразитов
Рост солености воды в Азовском море может привести к появлению там новых видов паразитов, рассказал зоолог Сергей Дудкин.

Зоолог Сергей Дудкин в эфире «Дон-ТР» рассказал, что рост солености Азовского моря может привести к появлению там новых видов паразитов. Повышенная соленость уже повлияла на разнообразие рыб в водоеме. Оттуда пропали лещ и тарань. На их место пришли черноморские зеленушки и морские петухи.

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Перестраиваются и паразиты. Пока что зоологи не фиксируют появления особо опасных из них. Однако ученые уже заметили широких лентенц и трематод. Одна из разновидностей последних — кошачья двуустка — вызывает заболевание описторхоз.

Ранее болезнь считалась в Ростовской области редкой. Чаще всего ее встречали в Сибири. Сейчас же инфекция расширила ареал своего обитания. Она уже успела поразить пресноводную рыбу в реке Дон.

Ранее ростовский эксперт Дудкин объяснил, как не заразиться паразитами от донской рыбы.

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#Алина Заярная#Ростовские ученые#Азовское море#Река Дон#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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