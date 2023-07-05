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Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле

5 июля 2023, 07:23
Фото: Santosh Kumar/cc by sa/flickr.com
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
В Ростове-на-Дону в скором времени начнутся осадки, которые будут выпадать в течение недели, сообщил климатолог Александр Иошпа.

В Ростовской области до конца первой декады июля будет сохраняться жаркая погода, а после могут начаться дожди с грозами. Об этом климатолог рассказал изданию «РБК Ростов».

В ближайшие дни ожидается жаркая погода, с температурой до 36 градусов, а на востоке региона будет еще теплее — 37-38 градусов. Однако, начиная с пятницы, погода начнет меняться.

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«Это связано с изменением направления ветра, которое повлечет за собой изменение температурного режима. В воскресенье прогнозируют приход южного циклона, который принесет с собой дожди на всю следующую неделю», — уточнил эксперт.

Он добавил, что дневная температура будет колебаться в пределах 28-32 градусов.

Ранее град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 4 июля.

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