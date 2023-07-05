Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Ростовской области до конца первой декады июля будет сохраняться жаркая погода, а после могут начаться дожди с грозами. Об этом климатолог рассказал изданию «РБК Ростов».
В ближайшие дни ожидается жаркая погода, с температурой до 36 градусов, а на востоке региона будет еще теплее — 37-38 градусов. Однако, начиная с пятницы, погода начнет меняться.
«Это связано с изменением направления ветра, которое повлечет за собой изменение температурного режима. В воскресенье прогнозируют приход южного циклона, который принесет с собой дожди на всю следующую неделю», — уточнил эксперт.
Он добавил, что дневная температура будет колебаться в пределах 28-32 градусов.
Ранее град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 4 июля.