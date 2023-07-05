Компания «МСК» сдала в эксплуатацию еще две высотки в Ростове-на-Дону

Но основное преимущество ЖК — в его непосредственной близости к признанной эко-зоне донской столицы, какой является роща СКА. Также рядом находится сам стадион и бассейн для занятий спортом. Дорожная логистика в основном завязана на удобной транспортной развязке недалеко от ЖК, благодаря чему у жителей есть возможность свободно добираться как в центр города, так и в Ворошиловский, Первомайский и Пролетарский районы. В пяти минутах езды такие известные объекты притяжения, как главный ТРЦ Ростова-на-Дону «Горизонт» и аква-комплекс Н2О. В шаговой доступности несколько школ и детских садов, городские скверы и популярные места отдыха горожан. Отсюда совсем недалеко до благоустроенного городского пляжа у Северного водохранилища и парка Дружба.