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Компания «МСК» сдала в эксплуатацию еще две высотки в Ростове-на-Дону

5 июля 2023, 12:31
Фото: «МСК»
Новый ЖК «Грин Парк» по ул. Раздорская, 2А (рядом со стадионом СКА) — это очередной завершенный проект от Московской Строительной Компании. С начала года на счету МСК уже четыре готовых дома, построенных в донском регионе.

ЖК «Грин Парк» состоит из двух 24-этажных домов — 607 квартир (25 397 кв. м.). Подземный паркинг и все необходимое для комфортной жизни. На территории комплекса имеются детская и воркаут площадки, собственное закрытое пространство для спортивных тренировок (более 200 кв. м.), зоны отдыха, ритейл. На первых этажах, предназначенных для коммерческих помещений, постепенно откроются магазины и объекты, дополняющие инфраструктуру района.

Фото: «МСК»

Но основное преимущество ЖК — в его непосредственной близости к признанной эко-зоне донской столицы, какой является роща СКА. Также рядом находится сам стадион и бассейн для занятий спортом. Дорожная логистика в основном завязана на удобной транспортной развязке недалеко от ЖК, благодаря чему у жителей есть возможность свободно добираться как в центр города, так и в Ворошиловский, Первомайский и Пролетарский районы. В пяти минутах езды такие известные объекты притяжения, как главный ТРЦ Ростова-на-Дону «Горизонт» и аква-комплекс Н2О. В шаговой доступности несколько школ и детских садов, городские скверы и популярные места отдыха горожан. Отсюда совсем недалеко до благоустроенного городского пляжа у Северного водохранилища и парка Дружба.

Фото: «МСК»

​График передачи ключей собственникам уже готов. На настоящий момент в продаже осталось небольшое количество квартир по специальным ценам — от 86 000 руб. за кв. м. До конца месяца у застройщика действует акция — предчистовая отделка в подарок. Бесплатное бронирование — 8 (863) 309 34 96 или WhatsApp.

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