Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
ТАСС со ссылкой на слова Хуснуллина пишет, что со стороны ЛНР расширили дорогу, из-за чего увеличилась пропускная способность. Также большая часть работ уже выполнена со стороны Ростовской области, поэтому здесь может проехать больше машин.
Отмечается, что специалисты успели также отремонтировать проезжую часть. Вице-премьер отметил, что работы по обновлению дорог до Луганска все еще продолжаются.
Ранее стало известно, что донские власти выделили на проект капремонта дороги до границы с ДНР 48 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.