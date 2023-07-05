ТАСС со ссылкой на слова Хуснуллина пишет, что со стороны ЛНР расширили дорогу, из-за чего увеличилась пропускная способность. Также большая часть работ уже выполнена со стороны Ростовской области, поэтому здесь может проехать больше машин.