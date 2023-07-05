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КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличил пропускную способность

5 июля 2023, 08:45
Фото: donland.ru
КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличил пропускную способность
На контрольно-пропускном пункте «Гуково», который находится между Ростовской областью и ЛНР, стала шире дорога, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

ТАСС со ссылкой на слова Хуснуллина пишет, что со стороны ЛНР расширили дорогу, из-за чего увеличилась пропускная способность. Также большая часть работ уже выполнена со стороны Ростовской области, поэтому здесь может проехать больше машин.

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Отмечается, что специалисты успели также отремонтировать проезжую часть. Вице-премьер отметил, что работы по обновлению дорог до Луганска все еще продолжаются.

Ранее стало известно, что донские власти выделили на проект капремонта дороги до границы с ДНР 48 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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