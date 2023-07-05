Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
По словам жительницы Краснодара, низкопольные автобусы ходят не во все точки города, а в такси инвалидная коляска просто не помещается. Из посёлка Яблоновский для людей с ОВЗ вообще не предусмотрено ни одного маршрута.
Женщина рассказала, что водители тоже помогают неохотно — некоторые грубят, ссылаются на неисправность пандуса или отсутствие ключей от него, а иногда и вовсе проезжают мимо остановок.
«Один водитель мне сказал: „Сама заезжай, вон у тебя колеса какие большие“. Еще и грубил. Потом на 2 километра проехал остановку, пришлось назад возвращаться», — говорит горожанка.
Елена обращалась в краснодарский департамент транспорта с просьбой запустить дополнительные маршруты троллейбусов, но её просьбу проигнорировали.
Ранее ростовские инвалиды рассказали корреспонденту RostovGazeta, что по городу трудно перемещаться на коляске.