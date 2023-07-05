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Краснодарка пожаловалась на провал городских властей с автобусами для инвалидов

5 июля 2023, 12:53
Фото: krd.ru
Краснодарка пожаловалась на провал городских властей с автобусами для инвалидов
Большинство городских маршрутов не приспособлены для перевозки инвалидов, а водители автобусов чаще всего не хотят оказывать помощь, сообщила краснодарка-колясочница Елена Гордеева.

По словам жительницы Краснодара, низкопольные автобусы ходят не во все точки города, а в такси инвалидная коляска просто не помещается. Из посёлка Яблоновский для людей с ОВЗ вообще не предусмотрено ни одного маршрута.

Женщина рассказала, что водители тоже помогают неохотно — некоторые грубят, ссылаются на неисправность пандуса или отсутствие ключей от него, а иногда и вовсе проезжают мимо остановок.

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«Один водитель мне сказал: „Сама заезжай, вон у тебя колеса какие большие“. Еще и грубил. Потом на 2 километра проехал остановку, пришлось назад возвращаться», — говорит горожанка.

Елена обращалась в краснодарский департамент транспорта с просьбой запустить дополнительные маршруты троллейбусов, но её просьбу проигнорировали.

Ранее ростовские инвалиды рассказали корреспонденту RostovGazeta, что по городу трудно перемещаться на коляске.

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