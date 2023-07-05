МТС Банк отменил плату за обслуживание корпоративной карты с кешбэком

Новые клиенты-индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса могут оформить карту при открытии расчетно-кассового обслуживания в МТС Банке. А клиенты, у которых уже есть счет, могут заполнить заявку на карту на сайте банка или обратиться в офис по месту обслуживания своего расчетного счета.