rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2023, 11:14

Published 5 июля 2023, 11:14

Modified 5 июля 2023, 11:16

Updated 5 июля 2023, 11:16

МТС Банк отменил плату за обслуживание корпоративной карты с кешбэком

МТС Банк отменил плату за обслуживание корпоративной карты с кешбэком

5 июля 2023, 11:14
Фото: Midjourney.
Ростовские предприниматели могут бесплатно выпустить и пользоваться бизнес-картой МТС Банка.

Действующие клиенты банка теперь также не будут платить ежемесячную комиссию за обслуживание корпоративной карты МТС Business, которая позволяет предпринимателям оперативно решать финансовые задачи и получать повышенный кешбэк 5% на счет карты при оплате услуг из категорий: такси, мебель для офиса, курьерская доставка, страховые и юридические услуги. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Также бесплатными остаются пополнение через любые банкоматы и терминалы и переводы между картой и счетом в рамках тарифов расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Минимум» «Точный», «Выгодный» и «Стабильный» (возможна комиссия сторонних банков).

Кроме того, к карте можно подключить услугу овердрафта и платить даже при нулевом остатке на расчетном счете. Это помогает решать такой насущный вопрос для бизнеса как кассовые разрывы.

Фото: МТС Банк

Новые клиенты-индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса могут оформить карту при открытии расчетно-кассового обслуживания в МТС Банке. А клиенты, у которых уже есть счет, могут заполнить заявку на карту на сайте банка или обратиться в офис по месту обслуживания своего расчетного счета.

Также банк сообщает, что в Интернет-банке или мобильном приложении для бизнеса можно бесплатно в течение нескольких минут открыть виртуальную бизнес-карту с такими же возможностями как у пластиковой.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика