Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В Ростове нашли мертвым общественного деятеля и бывшего кандидата в депутаты в Ростовской области Андрея Кудрявцева. СМИ пишут, что обстоятельства его гибели указывают на расправу.
Дело в том, что тело Кудрявцева нашли в Северном водохранилище. Пляж, к которому относится водохранилище, находится в парке «Дружба». Купаться там запрещено. К тому же сам парк закрыт для посещения из-за ремонтных работ.
Странным кажется и другое обстоятельство гибели Кудрявцева. Его труп нашли полностью одетым, а на голове была видна значительная гематома. Не нашлось поблизости и борсетки общественника, с нею он никогда не расставался, утверждают родственники.
Официальных подробностей от СК и полиции по поводу гибели Кудрявцева пока не поступало.
Информация об инциденте уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что труп Кудрявцева нашли в реке Дон в Ростове.