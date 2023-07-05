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Найденного мертвым в Ростове экс-кандидата в депутаты Кудрявцева могли убить

5 июля 2023, 16:55
Фото: Личная страница Кудрявцева ВКонтакте
Экс-кандидат в депутаты Андрей Кудрявцев мог стать жертвой убийства
Экс-кандидат в депутаты Андрей Кудрявцев мог стать жертвой убийства, пишет 1рнд.

В Ростове нашли мертвым общественного деятеля и бывшего кандидата в депутаты в Ростовской области Андрея Кудрявцева. СМИ пишут, что обстоятельства его гибели указывают на расправу.

Дело в том, что тело Кудрявцева нашли в Северном водохранилище. Пляж, к которому относится водохранилище, находится в парке «Дружба». Купаться там запрещено. К тому же сам парк закрыт для посещения из-за ремонтных работ.

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Странным кажется и другое обстоятельство гибели Кудрявцева. Его труп нашли полностью одетым, а на голове была видна значительная гематома. Не нашлось поблизости и борсетки общественника, с нею он никогда не расставался, утверждают родственники.

Официальных подробностей от СК и полиции по поводу гибели Кудрявцева пока не поступало.

Информация об инциденте уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что труп Кудрявцева нашли в реке Дон в Ростове.

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