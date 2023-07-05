Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Жители Ростова обратили внимание на распространившиеся в городе агитационные плакаты спецназа «Ахмат». Горожан призывают вступить в ряды организации и, вероятно, отправиться в зону СВО добровольцем.
На плакатах указываются номера телефонов для связи и Telegram-канал, в котором всем желающим могут разъяснить особенности службы в спецназе «Ахмат».
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, зачем «Ахмат» посылали в Ростов 24 июня.