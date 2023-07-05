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Объявления с набором в ЧВК «Вагнер» в Ростове заменили листовками «Ахмата»

5 июля 2023, 12:15
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростова массово призывают вступать в «Ахмат»
В Ростове стали распространяться агитационные плакаты с призывом вступить в «Ахмат», рассказали RostovGazeta ростовчане.

Жители Ростова обратили внимание на распространившиеся в городе агитационные плакаты спецназа «Ахмат». Горожан призывают вступить в ряды организации и, вероятно, отправиться в зону СВО добровольцем.

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На плакатах указываются номера телефонов для связи и Telegram-канал, в котором всем желающим могут разъяснить особенности службы в спецназе «Ахмат».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, зачем «Ахмат» посылали в Ростов 24 июня.

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