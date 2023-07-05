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Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре «Талер» на Западном в Ростове 5 июля

5 июля 2023, 18:48
Фото: 1MI
Посетителей торгового центра "Талер" эвакуировали в Ростове
Посетителей торгового центра «Талер» эвакуировали в Ростове, сообщают в соцсетях очевидцы.

Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей торгового центра «Талер». Он находится на улице Зорге в Ростове. Рядом со зданием ТЦ заметили толпу людей и несколько автомобилей.

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Вместе с тем горожане, живущие по соседству пишут, что ничего не слышали об эвакуации. «Вроде все спокойно», «Неправда», — пишут они.

Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

На днях неизвестный кинулся с ножом и электрошокером на людей рядом с ТЦ «Талер» в Ростове.

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