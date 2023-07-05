Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей торгового центра «Талер». Он находится на улице Зорге в Ростове. Рядом со зданием ТЦ заметили толпу людей и несколько автомобилей.
Вместе с тем горожане, живущие по соседству пишут, что ничего не слышали об эвакуации. «Вроде все спокойно», «Неправда», — пишут они.
Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
На днях неизвестный кинулся с ножом и электрошокером на людей рядом с ТЦ «Талер» в Ростове.