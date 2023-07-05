rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

Памятник погибшим от коронавируса медикам почти год не могут установить в Ростове

5 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Губернатору пожаловались на срыв установки в Ростове памятника погибшим от ковида
Житель Ростовской области пожаловался губернатору Василию Голубеву на срыв установки памятника в память о медиках, которые погибли из-за коронавируса, прозвучало в программе «О главном».

К губернатору обратился местный житель и заявил, что для создания монумента ничего не делается. По его словам, людям обещали начать строительство с ноября 2022 года на территории больницы №20 в Ростове.

«Врачи и медработники собрали деньги, так как в бюджете их не оказалось. Но работы так и не начались», — заявил ростовчанин.

В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта
Узнать подробнее

Губернатор ответил, что комментировать особо нечего, так как нужно выполнять обещания. Он пообещал разобраться в этой ситуации.

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ковидом на Дону осенью 2023 года.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонтаВласти в Ростовской области сорвали сроки ликвидации ям на дорогахВ Ростове-на-Дону сорвали сроки реконструкции роддома №5
#Памятник#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов#Губернатор#Голубев#Срыв установки памятника#Погибшие от ковида#Медики#Коронавирус#Монумент#Больница №20#Строительство#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Ковид#Ростов#Осень 2023
Подпишитесь
Урбанист Зайцев пояснил, что будет с музеем космонавтики, вместо которого построят ЖК
Сегодня, 06:29
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
Сегодня, 07:23
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля
Сегодня, 05:15
Бастрыкин потребовал доклад о проблемах инвалида из-за дорог в Ростовской области
Сегодня, 04:58