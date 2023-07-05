Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
К губернатору обратился местный житель и заявил, что для создания монумента ничего не делается. По его словам, людям обещали начать строительство с ноября 2022 года на территории больницы №20 в Ростове.
«Врачи и медработники собрали деньги, так как в бюджете их не оказалось. Но работы так и не начались», — заявил ростовчанин.
Губернатор ответил, что комментировать особо нечего, так как нужно выполнять обещания. Он пообещал разобраться в этой ситуации.
Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ковидом на Дону осенью 2023 года.