Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В администрации Ростова рассказали, что в следующем году планируют организовать парковки общего пользования для грузовиков. Их построят рядом с дорогой на улице Луговой.
Также чиновники рассматривают, как улучшить дорожное движение в центре Ростова. В частности, планируется изменить схему движения машин на улицах Согласия и Темерницкой.
Ранее сообщалось, что на улицах в Ростове из-за санкций перестали работать французские паркоматы.