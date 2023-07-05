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Парковка для грузовиков появится на улице Луговой в Ростове

5 июля 2023, 12:39
Фото: 1MI
Парковка для грузовиков появится на улице Луговой в Ростове
Парковка для грузового транспорта появится на улице Луговой в Ростове, сообщили в администрации города.

В администрации Ростова рассказали, что в следующем году планируют организовать парковки общего пользования для грузовиков. Их построят рядом с дорогой на улице Луговой.

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Также чиновники рассматривают, как улучшить дорожное движение в центре Ростова. В частности, планируется изменить схему движения машин на улицах Согласия и Темерницкой.

Ранее сообщалось, что на улицах в Ростове из-за санкций перестали работать французские паркоматы.

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