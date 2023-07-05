Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В администрации Батайска рассказали 161.ру, что пострадавшим перечислят деньги. В том числе финансовую помощь получит семья погибшей женщины.
«Из резервного фонда администрации выделены средства: 100 тысяч рублей для семьи погибшей и по 25 тысяч рублей для пострадавших жителей Батайска», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце мая во время футбольного матча из-за падения трибуны погибла зрительница, которая являлась жительницей Батайска. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек, в том числе дети.
Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, после чего возбудили уголовное дело.