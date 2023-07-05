rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Изображение материала

Пострадавшим от обрушения трибун в Ростове пообещали компенсацию в 25 тысяч рублей

5 июля 2023, 07:51
Фото: rostovgazeta.ru
Пострадавшим от обрушения трибун в Ростове пообещали деньги
Пострадавшим во время падения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону пообещали материальную помощь, сообщают СМИ.

В администрации Батайска рассказали 161.ру, что пострадавшим перечислят деньги. В том числе финансовую помощь получит семья погибшей женщины.

«Из резервного фонда администрации выделены средства: 100 тысяч рублей для семьи погибшей и по 25 тысяч рублей для пострадавших жителей Батайска», — сказано в сообщении.

Из донских больниц выписали детей, пострадавших на Гребном канале Ростова
Узнать подробнее

Напомним, в конце мая во время футбольного матча из-за падения трибуны погибла зрительница, которая являлась жительницей Батайска. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек, в том числе дети.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, после чего возбудили уголовное дело.

Читайте также:
Глава администрации Батайска взял на контроль расследование ЧП на Гребном каналеГлава администрации Батайска взял на контроль расследование ЧП на Гребном канале
#Илья Протвинов#Обрушение#Ростов#Трибуны#Гребной канал Дон#Финансовая помощь#Семья#Погибшая женщина#Пострадавшие#Уголовное дело#Резервный фонд#Батайск#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Урбанист Зайцев пояснил, что будет с музеем космонавтики, вместо которого построят ЖК
Сегодня, 06:29
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
Сегодня, 07:23
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля
Сегодня, 05:15
Бастрыкин потребовал доклад о проблемах инвалида из-за дорог в Ростовской области
Сегодня, 04:58