rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Изображение материала

Пробка длиной 11 км образовалась под Ростовом из-за аварии днем 5 июля

5 июля 2023, 10:24
Фото: 1MI
Пробка длиной 11 км образовалась под Ростовом из-за аварии днем 5 июля
Рядом в Ростовом-на-Дону образовалась серьезная пробка из-за аварии и дорожных работ, следует из данных онлайн-карт.

Заторы появились в районе Мержаново, где затруднен проезд в обе стороны. Здесь показаны значки, что ведутся дорожные работы и произошла автоавария.

Все это привело к заторам длиной 11 километров. Добавим, что в самом Ростове на дорогах довольно свободно, а пробкам присвоено 4 балла из 10 возможных.

Фото: Яндекс.Карты
Пробки парализовали движение в Ростове во время ливня днем 4 июля
Узнать подробнее

Сейчас затруднен проезд на улицах Малиновского, Красноармейской, проспектах Шолохова и Ворошиловский.

Ранее глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Пробки парализовали движение в Ростове во время ливня днем 4 июляПо М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июняПробки на трассе М-4 Дон в сторону Москвы сохраняются
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Пробка#Авария#Дорожные работы#Длина 11 км#Заторы#Мержаново#Свободно#Баллы#Улицы Малиновского#Дороги#Красноармейская#Шолохова#Ворошиловский#М-4 «Дон»#2023 год#RostovGazeta
Подпишитесь
Объявления с набором в ЧВК «Вагнер» в Ростове заменили листовками «Ахмата»
Сегодня, 12:15
Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России
Сегодня, 12:26
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Сегодня, 12:34
В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта
Сегодня, 12:54