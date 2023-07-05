Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Заторы появились в районе Мержаново, где затруднен проезд в обе стороны. Здесь показаны значки, что ведутся дорожные работы и произошла автоавария.
Все это привело к заторам длиной 11 километров. Добавим, что в самом Ростове на дорогах довольно свободно, а пробкам присвоено 4 балла из 10 возможных.
Сейчас затруднен проезд на улицах Малиновского, Красноармейской, проспектах Шолохова и Ворошиловский.
Ранее глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.