Психолог рассказала о музыке, которая помогает справиться с бессонницей

Если есть желание послушать музыку, предпочесть стоит медленную, медитативную, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, гроулинга, орущих рокеров или агрессивного рэпа. Помимо «вечной» классики, можно включить более современные джаз, trance vocal, а также звуки природы. При этом не стоит пользоваться наушниками, так как проникающие «прямо в мозг» звуки не настраивают на расслабляющий лад.