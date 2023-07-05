Психолог рассказала о музыке, которая помогает справиться с бессонницей

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как сообщает NEWS.ru, также психолог рекомендует в конце рабочего дня слушать «космические композиции» Жан-Мишеля Жара.
Доцент напоминает, что именно в ночное время организм в автономном режиме перезагружается и восстанавливается. Для того чтобы крепче спать, Булгакова рекомендует за час до сна отложить гаджеты и плотно занавесить окна, так как летом рассвет приходит рано.
Если есть желание послушать музыку, предпочесть стоит медленную, медитативную, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, гроулинга, орущих рокеров или агрессивного рэпа. Помимо «вечной» классики, можно включить более современные джаз, trance vocal, а также звуки природы. При этом не стоит пользоваться наушниками, так как проникающие «прямо в мозг» звуки не настраивают на расслабляющий лад.