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Разработка проекта реставрации цирка в Ростове завершится в 2024 году

5 июля 2023, 07:23
Фото: rostovgazeta.ru
Разработка проекта реставрации цирка в Ростове завершится в 2024 году
В Ростове-на-Дону в следующем году завершится разработка документации для реконструкции здания цирка, говорится в материалах Госзакупок.

Компания под названием «Интеграл» выиграла тендер на разработку необходимой документации для реконструкции здания. Заказчиком выступала Российская государственная цирковая компания, а начальная стоимость контракта составляла 87 миллионов рублей.

В Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа
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«Интегралу» не пришлось снижать цену, так как компания была единственным участником аукциона. В документации говорится, что все работы предстоит провести в течение года с момента заключения контракта.

Сколько будет стоить сама реконструкция, пока остается загадкой. Это информация будет известна позднее.

Ранее в Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа.

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