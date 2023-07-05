Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Компания под названием «Интеграл» выиграла тендер на разработку необходимой документации для реконструкции здания. Заказчиком выступала Российская государственная цирковая компания, а начальная стоимость контракта составляла 87 миллионов рублей.
«Интегралу» не пришлось снижать цену, так как компания была единственным участником аукциона. В документации говорится, что все работы предстоит провести в течение года с момента заключения контракта.
Сколько будет стоить сама реконструкция, пока остается загадкой. Это информация будет известна позднее.
Ранее в Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа.