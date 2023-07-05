Российская экономика продолжает свое восстановление

По словам Мишустина, на сегодняшний день у правительства есть уверенность в том, то к концу текущего года ВВП вырастет более чем на два процента, если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств. В первую очередь ожидаемый рост обусловлен развитием отечественной обрабатывающей промышленности.