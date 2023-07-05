Российская экономика продолжает свое восстановление

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Глава правительства Михаил Мишустин обратил внимание на тенденцию роста ВВП в условиях действующих санкций. Так, за последние пять месяцев этого года показатель ВВП вырос на 0,6 процента, а с мая 2022 года по нынешний май — на 5,4 процента, пишут ria.ru.
По словам Мишустина, на сегодняшний день у правительства есть уверенность в том, то к концу текущего года ВВП вырастет более чем на два процента, если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств. В первую очередь ожидаемый рост обусловлен развитием отечественной обрабатывающей промышленности.
На начало июля уровень инфляции в России составил 3,4 процента. По мнению экспертов, в годовом исчислении инфляция должна быть не более пяти процентов. Премьер-министр также рассказал, что уровень безработицы в стране составляет 3,1 — 3,2 процента.
Самые главные показатели, по словам Мишустина, связанные с реализацией национальных проектов, составляют 98,95 процента. Речь идет о таких направлениях, как здравоохранение, культура, экологические и демографические проекты. Россияне ждут от правительства результатов в этих областях.
«Это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — отметил Мишустин.
Премьер-министр также указал, что все социальные обязательства со стороны правительства будут выполнены.