rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

Российская экономика продолжает свое восстановление

5 июля 2023, 11:21
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин в рамках деловой встречи обсудили экономические показатели страны, которых удалось достичь на текущий момент. Глава государства подчеркнул, что эти показатели превысили прогнозируемые.

Глава правительства Михаил Мишустин обратил внимание на тенденцию роста ВВП в условиях действующих санкций. Так, за последние пять месяцев этого года показатель ВВП вырос на 0,6 процента, а с мая 2022 года по нынешний май — на 5,4 процента, пишут ria.ru.

По словам Мишустина, на сегодняшний день у правительства есть уверенность в том, то к концу текущего года ВВП вырастет более чем на два процента, если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств. В первую очередь ожидаемый рост обусловлен развитием отечественной обрабатывающей промышленности.

На начало июля уровень инфляции в России составил 3,4 процента. По мнению экспертов, в годовом исчислении инфляция должна быть не более пяти процентов. Премьер-министр также рассказал, что уровень безработицы в стране составляет 3,1 — 3,2 процента.

Самые главные показатели, по словам Мишустина, связанные с реализацией национальных проектов, составляют 98,95 процента. Речь идет о таких направлениях, как здравоохранение, культура, экологические и демографические проекты. Россияне ждут от правительства результатов в этих областях.

«Это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — отметил Мишустин.

Премьер-министр также указал, что все социальные обязательства со стороны правительства будут выполнены.

Подпишитесь
Объявления с набором в ЧВК «Вагнер» в Ростове заменили листовками «Ахмата»
Сегодня, 12:15
Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России
Сегодня, 12:26
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Сегодня, 12:34
В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта
Сегодня, 12:54