Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Зоолог Александр Липкович предупредил, что большое количество крыс и голубей опасно для жителей Ростова-на-Дону. Ранее горожане пожаловались, что крысы забираются в кормушки для белок и поедают там запасы еды.
По мнению зоолога, ситуация является тревожным звоночком. Крысы, обитающие на помойках, являются переносчиками опасных паразитов и инфекций. То, что ростовчане стали встречать их днем на улицах города, говорит о большом количестве опасных грызунов, так как чаще всего они ведут ночной образ жизни.
СМИ сообщили о гибели в Ростовской области общественного деятеля Андрея Кудрявцева. Его труп нашли в реке Дон в Ростове.
Кудрявцев участвовал в выборах в гордуму Таганрога и Заксобрание Ростовской области.
Официальной информации о смерти общественного деятеля пока не поступало. При каких обстоятельствах и когда именно погиб Кудрявцев, также пока неизвестно.
Разработка документации для реконструкции цирка в Ростове завершится в 2024 году. Здание находится на Буденновском проспекте.
Разрабатывать необходимую документацию будет компания «Интеграл». Заказчиком ее услуг на сайте госзакупок значится Российская государственная цирковая компания. Начальная стоимость контракта составляет 87 миллионов рублей. «Интегралу» даже не пришлось снижать цену за свои услуги, так как компания оказалась единственным участником аукциона.
В какую стоимость обойдется сама реконструкция и когда она начнется, пока неизвестно.