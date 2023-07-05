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Ростов атакуют крысы и голуби, а в реке Дон нашли труп политика из Таганрога

5 июля 2023, 13:51
Фото: pxhere.соm
Ростов атакуют крысы и голуби, а в реке Дон нашли труп общественного активиста
Зоолог предупредил о нашествии крыс в Ростове, тем временем труп кандидата в Заксобрание региона нашли в реке Дон, а проект реставрации ростовского цирка обещают подготовить в 2024 году.

Нашествие крыс

Зоолог Александр Липкович предупредил, что большое количество крыс и голубей опасно для жителей Ростова-на-Дону. Ранее горожане пожаловались, что крысы забираются в кормушки для белок и поедают там запасы еды.

По мнению зоолога, ситуация является тревожным звоночком. Крысы, обитающие на помойках, являются переносчиками опасных паразитов и инфекций. То, что ростовчане стали встречать их днем на улицах города, говорит о большом количестве опасных грызунов, так как чаще всего они ведут ночной образ жизни.

Зоолог Липкович рассказал о нашествии крыс в Ростове-на-Дону в 2023 году
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Гибель активиста

СМИ сообщили о гибели в Ростовской области общественного деятеля Андрея Кудрявцева. Его труп нашли в реке Дон в Ростове.

Кудрявцев участвовал в выборах в гордуму Таганрога и Заксобрание Ростовской области.

Официальной информации о смерти общественного деятеля пока не поступало. При каких обстоятельствах и когда именно погиб Кудрявцев, также пока неизвестно.

Фото: vk.com/dpchs
В реке Дон обнаружено тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева
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Реконструкция цирка

Разработка документации для реконструкции цирка в Ростове завершится в 2024 году. Здание находится на Буденновском проспекте.

Разрабатывать необходимую документацию будет компания «Интеграл». Заказчиком ее услуг на сайте госзакупок значится Российская государственная цирковая компания. Начальная стоимость контракта составляет 87 миллионов рублей. «Интегралу» даже не пришлось снижать цену за свои услуги, так как компания оказалась единственным участником аукциона.

В какую стоимость обойдется сама реконструкция и когда она начнется, пока неизвестно.

Фото: rostovgazeta.ru
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