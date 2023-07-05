По мнению зоолога, ситуация является тревожным звоночком. Крысы, обитающие на помойках, являются переносчиками опасных паразитов и инфекций. То, что ростовчане стали встречать их днем на улицах города, говорит о большом количестве опасных грызунов, так как чаще всего они ведут ночной образ жизни.