Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Речь идет о музее, который расположен в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Посетители рассказали RostovGazeta, в здании очень жарко и не хватает кондиционеров для комфортного пребывания.
«Железное здание музея и ни одного кондиционера. Хотели с претензиями обратиться к директору, но его нет на месте, он ушел в отпуск. В самом здании, как в парилке, не продохнешь», — рассказала читательница.
Она добавила, что в прошлом году была похожая картина, из-за чего она обращалась в Минкульт региона, однако ничего не изменилось.
«Кроме того, половину мостков разобрали и ничего не восстановили. Поэтому по городищу в некоторых местах не пройти. А цену за посещение берут полную, даже выше, чем в прошлом году», — возмутилась жительница региона.
Ранее ростовчане заявили о включенном отоплении в автобусе в 30-градусную жару.