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Ростовчане пожаловались на невыносимую духоту в здании из металла музея Танаис

5 июля 2023, 12:42
Фото: Константин Т / Яндекс.Карты
Ростовчане назвали парилкой здание музея Танаис
В Ростовской области в археологическом музее-заповеднике Танаис очень душно и нет кондиционеров, обратились читатели в редакцию RostovGazeta.

Речь идет о музее, который расположен в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Посетители рассказали RostovGazeta, в здании очень жарко и не хватает кондиционеров для комфортного пребывания.

«Железное здание музея и ни одного кондиционера. Хотели с претензиями обратиться к директору, но его нет на месте, он ушел в отпуск. В самом здании, как в парилке, не продохнешь», — рассказала читательница.

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Она добавила, что в прошлом году была похожая картина, из-за чего она обращалась в Минкульт региона, однако ничего не изменилось.

«Кроме того, половину мостков разобрали и ничего не восстановили. Поэтому по городищу в некоторых местах не пройти. А цену за посещение берут полную, даже выше, чем в прошлом году», — возмутилась жительница региона.

Ранее ростовчане заявили о включенном отоплении в автобусе в 30-градусную жару.

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