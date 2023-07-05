Ростовчане смогут заказать доставку домашней готовой еды

Последние исследования показывают, что на покупку уже готовой еды россияне тратят примерно 7% своих средств, при этом посещение кафе, ресторанов и общепитов в эту сумму не входит. Больше всего интерес к данному сегменту товаров проявляют на Дальнем Востоке — более 25%, на втором месте находятся приволжские регионы — 24%, далее следует Северо-Запад страны — 23,2%. Эксперты считают, рынок готовой еды может вырасти в три раза к 2025 году.