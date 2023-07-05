Ростовчане смогут заказать доставку домашней готовой еды

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Согласно докладу Infoline, рынок доставки готовой еды и наборов для приготовления пищи ожидает прирост от 5 до 15% год к году. По прогнозам рынок достигнет отметки в 16,5 миллиардов рублей и побьет рекорд 2021 года в 16,4 млрд рублей.
Исследования показывают, что россияне стали чаще отдавать приоритеты готовой еде еще в 2022, тогда увеличение спроса на такой сегмент товаров в супермаркетах составило более чем в два раза — на 118%. Отмечается, что больше всего покупателей привлекали готовые блины, сырники и салат «сельдь под шубой».
Сервисы доставки готовой еды активно развиваются, следуя растущим темпам продаж. Одним из таких является Яндекс Маркет 15 минут, который обновил свое меню — теперь на платформе доступны различные блюда домашней кухни. Компания подчеркивает, что ассортимент будет по карману большинству россия — меню составлено из популярных и доступных продуктов. Для создания новой линейки сервис привлек местных производителей. Для последних это возможность полностью задействовать свои производственные ресурсы и наладить новый канал сбыта.
На сегодняшний день доля готовой еды, доступной для покупки на Маркете 15, составляет более 20% от общего ассортимента. На сервисе ожидается пять новых позиций, среди них — рисовая каша, сэндвич, суп и грибной рис. Цены на еду варьируются от 99 рублей до 129 рублей за порцию.
Домашняя еда появится и в других городах присутствия сервиса — Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде. В каждом городе будет представлен свой ассортимент.
Последние исследования показывают, что на покупку уже готовой еды россияне тратят примерно 7% своих средств, при этом посещение кафе, ресторанов и общепитов в эту сумму не входит. Больше всего интерес к данному сегменту товаров проявляют на Дальнем Востоке — более 25%, на втором месте находятся приволжские регионы — 24%, далее следует Северо-Запад страны — 23,2%. Эксперты считают, рынок готовой еды может вырасти в три раза к 2025 году.