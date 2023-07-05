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Ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля

5 июля 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в районе Пригородного автовокзала скончался человек, которому стало плохо, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Прохожему стало плохо и он потерял сознание, после чего неравнодушные горожане попытались ему помочь. Они начали делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

«Однако эти меры не помогли и человек скончался. После этого тело накрыли пакетом», — сказано в сообщении.

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Пользователи в комментариях написали, что помочь пытались и медики, но спасти пациента не удалось.

«Приезжала сначала скорая, откачивали долго, потом в помощь примчалась реанимация», — заявили горожане.

«Я видел, что он еще в час ночи лежал, ужас», — пишут местные жители.

Ранее мужчина умер на улице в центре Ростова-на-Дону утром 27 июня.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия#Медики#Скорая помощь#Реанимация#Уличные происшествия
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