Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Прохожему стало плохо и он потерял сознание, после чего неравнодушные горожане попытались ему помочь. Они начали делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
«Однако эти меры не помогли и человек скончался. После этого тело накрыли пакетом», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях написали, что помочь пытались и медики, но спасти пациента не удалось.
«Приезжала сначала скорая, откачивали долго, потом в помощь примчалась реанимация», — заявили горожане.
«Я видел, что он еще в час ночи лежал, ужас», — пишут местные жители.
Ранее мужчина умер на улице в центре Ростова-на-Дону утром 27 июня.