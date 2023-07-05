Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Жители Ростова пожаловались на невыносимую жару в автобусе №63. Он следует от проспекта 40 лет Победы до Института сервиса. Температура воздуха в раскаленном салоне в час-пик составила +42 градуса. Эти данные зафиксированы и на табло самого автобуса.
Температура воздуха на улице при этот составляет +35 градусов.
Почему водитель автобуса №63 отказался включать кондиционеры, остается загадкой.
Ранее и сами власти Ростова заявляли, что городские автобусы выходят на линию без кондиционеров.