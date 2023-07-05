Жители Ростова пожаловались на невыносимую жару в автобусе №63. Он следует от проспекта 40 лет Победы до Института сервиса. Температура воздуха в раскаленном салоне в час-пик составила +42 градуса. Эти данные зафиксированы и на табло самого автобуса.