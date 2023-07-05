rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Изображение материала

Ростовчане жалуются на жару в +42 градуса в городских автобусах

5 июля 2023, 12:07
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане жалуются на жару в +42 градуса в городских автобусах
В Ростове в автобусе №63 из-за неработающих кондиционеров жара внутри салона достигла +42 градусов, сообщили RostovGazeta горожане.

Жители Ростова пожаловались на невыносимую жару в автобусе №63. Он следует от проспекта 40 лет Победы до Института сервиса. Температура воздуха в раскаленном салоне в час-пик составила +42 градуса. Эти данные зафиксированы и на табло самого автобуса.

Еще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в Ростове
Узнать подробнее
Ростовчане жалуются на жару в +42 градуса в городских автобусах
Видео: rostovgazeta.ru

Температура воздуха на улице при этот составляет +35 градусов.

Почему водитель автобуса №63 отказался включать кондиционеры, остается загадкой.

Ранее и сами власти Ростова заявляли, что городские автобусы выходят на линию без кондиционеров.

Читайте также:
В Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусахНачало июля принесет новочеркасцам и ростовчанам жару до +37°С
#Видео#Виктория Прутковская#Общественный транспорт в Ростове#Погода в Ростове#Погода в июле#Кондиционеры в автобусах Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Объявления с набором в ЧВК «Вагнер» в Ростове заменили листовками «Ахмата»
Сегодня, 12:15
Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России
Сегодня, 12:26
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Сегодня, 12:34
В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта
Сегодня, 12:54