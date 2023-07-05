Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Ростовской области, как и во всей России, усугубляются проблемы с обслуживанием самолетом Ан-2, известных как «кукурузники». Их активно используют в сельском хозяйстве. РБК пишет, что самолет, хотя и считается отечественным, сильно зависит от зарубежных запчастей для ремонта моторов. Из-за введенных санкций их поставка в Россию ограничена.
По оценкам директора «Шахтинского авиационно-ремонтного завода» Владимира Соломатова, если проблема не решится в скором времени, «кукурузники» начнут быстро ломаться и выходить из строя. Для этого необходимо наладить собственное производство запчастей для Ан-2. Однако сделать это пока достаточно сложно — необходимы огромные объемы заказов и государственная поддержка.
Тем временем в Минпромторге заверяют, что надобность в «кукурузниках» в скором времени отпадет, так как на смену ему должен прийти лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал». Однако эксперты отмечают, что у «Байкала» нет двигателя российского производства, к тому же он менее вместителен и стоит в десять раз дороже Ан-2.
Ранее сообщалось, что предприятия в Ростовской области продолжили торговать с недружественными странами.