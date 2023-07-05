Тем временем в Минпромторге заверяют, что надобность в «кукурузниках» в скором времени отпадет, так как на смену ему должен прийти лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал». Однако эксперты отмечают, что у «Байкала» нет двигателя российского производства, к тому же он менее вместителен и стоит в десять раз дороже Ан-2.