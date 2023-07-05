rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Изображение материала

Ростовская область рискует остаться без «кукурузников» из-за нехватки запчастей

5 июля 2023, 14:19
Фото: Oleg V. Belyakov - AirTeamImages/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовская область рискует остаться без «кукурузников» из-за нехватки запчастей
Из-за недостатка зарубежных запчастей Ростовская область может лишиться самолетов Ан-2, известно в народе как «кукурузник», пишут СМИ.

В Ростовской области, как и во всей России, усугубляются проблемы с обслуживанием самолетом Ан-2, известных как «кукурузники». Их активно используют в сельском хозяйстве. РБК пишет, что самолет, хотя и считается отечественным, сильно зависит от зарубежных запчастей для ремонта моторов. Из-за введенных санкций их поставка в Россию ограничена.

По оценкам директора «Шахтинского авиационно-ремонтного завода» Владимира Соломатова, если проблема не решится в скором времени, «кукурузники» начнут быстро ломаться и выходить из строя. Для этого необходимо наладить собственное производство запчастей для Ан-2. Однако сделать это пока достаточно сложно — необходимы огромные объемы заказов и государственная поддержка.

На улицах в Ростове из-за санкций перестали работать французские паркоматы
Узнать подробнее

Тем временем в Минпромторге заверяют, что надобность в «кукурузниках» в скором времени отпадет, так как на смену ему должен прийти лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал». Однако эксперты отмечают, что у «Байкала» нет двигателя российского производства, к тому же он менее вместителен и стоит в десять раз дороже Ан-2.

Ранее сообщалось, что предприятия в Ростовской области продолжили торговать с недружественными странами.

Читайте также:
Датские владельцы продадут ростовский пивной завод «Балтика»«Бештау» инвестирует 8 млрд рублей в производство компьютерной техники в РостовеВ Ростовской области бык разгромил автостоянку, а губернатор услышал шепот с Запада
#Алина Заярная#Санкции в России#Импортозамещение в Ростовской области#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Объявления с набором в ЧВК «Вагнер» в Ростове заменили листовками «Ахмата»
Сегодня, 12:15
Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России
Сегодня, 12:26
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Сегодня, 12:34
В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта
Сегодня, 12:54