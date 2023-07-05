Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В передаче «О главном» он рассказал, что плавательные средства планируется получить до конца 2023 года. По его словам, это позволит в развитии Азова, Ростова, Таганрога.
«Те суда, которые мы закупим, будут работать на туризм. Люди смогут с комфортом проплыть по реке Дон», — уточнил губернатор.
Он напомнил, что в Таганроге построили причал, который способен принимать крупные корабли. Известно, что он уже успел принять первый круизный лайнер.
Ранее появилась информация, что в Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта.