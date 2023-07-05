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Ростовская область за счет бюджета закупит два корабля в 2023 году

5 июля 2023, 11:21
Фото: pxhere.com
Ростовская область закупит два корабля в 2023 году
В Ростовской области запланировано приобретение двух судов, сообщил губернатор Василий Голубев.

В передаче «О главном» он рассказал, что плавательные средства планируется получить до конца 2023 года. По его словам, это позволит в развитии Азова, Ростова, Таганрога.

«Те суда, которые мы закупим, будут работать на туризм. Люди смогут с комфортом проплыть по реке Дон», — уточнил губернатор.

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Он напомнил, что в Таганроге построили причал, который способен принимать крупные корабли. Известно, что он уже успел принять первый круизный лайнер.

Ранее появилась информация, что в Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта.

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