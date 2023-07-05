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Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова

5 июля 2023, 12:34
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Читатели Rostovgazeta неоднократно писали в нашу редакцию о проблеме нелегальной стоянки и незаконного рынка на пешеходной улице Сержантова. В пресс-службе донской полиции в ответ на наш официальный запрос раассказали, как восстановили покой и закон в этом районе Ростова.

В донской полиции ответили, что сотрудники МВД совместно с работниками администрации Первомайского района Ростова-на-Дону за полгода провели 38 рейдов по выявлению несанкционированной торговли на пешеходной улице Сержантова. Кроме этого, убрали большую нелегальную стоянку, которая там появилась и мешала детям спокойно ходить в музыкальную и общеобразовательную школу.

«Так, в июне текущего года сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону были проведены рейдовые мероприятия улице Сержантова, в ходе которых полицейскими было выявлено семь фактов нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств на проезжей части дороги. Данные автомобили были задержаны сотрудниками ГИБДД и
перемещены на специализированную стоянку. В отношении водителей
транспортных средств составлены административные материалы», — ответили в пресс-службе ведомства.

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Также там сообщили, что в дальнейшем работа по проведению периодического контроля на пешеходной улице Сержантова будет продолжена.

Факт хорошей работы сотрудников донской полиции заметили и наши читатели. «Наконец-то стали на Сержантова стоянку убирать эвакуаторы. Хоть какая-то хорошая новость сегодня. Спасибо МВД, что наконец-то заметили» — написал нам ростовчанин, который проживает в районе Сельмаш.

Ранее Rostovgazeta писала, что сласти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова.

#Григорий Миронов
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