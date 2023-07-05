В донской полиции ответили, что сотрудники МВД совместно с работниками администрации Первомайского района Ростова-на-Дону за полгода провели 38 рейдов по выявлению несанкционированной торговли на пешеходной улице Сержантова. Кроме этого, убрали большую нелегальную стоянку, которая там появилась и мешала детям спокойно ходить в музыкальную и общеобразовательную школу.



«Так, в июне текущего года сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону были проведены рейдовые мероприятия улице Сержантова, в ходе которых полицейскими было выявлено семь фактов нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств на проезжей части дороги. Данные автомобили были задержаны сотрудниками ГИБДД и

перемещены на специализированную стоянку. В отношении водителей

транспортных средств составлены административные материалы», — ответили в пресс-службе ведомства.