Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Со среды по пятницу в регионе будет облачно, в средняя температура составит 37 градусов. Скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.
В субботу начнутся дожди, а воздух прогреется до 34 градусов. Однако к понедельнику температура упадет до 26 градусов.
Согласно прогнозам, с 8 по 12 июля регион будет заливать дождями. Скорость ветра в эти периоды не изменится.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.