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Сезон дождей начнется в Ростовской области с 8 июля

5 июля 2023, 06:16
Фото: pxhere.com
Сезон дождей начнется в Ростовской области с 8 июля
Ростовскую область с субботы, 8 июля, начнет заливать дождями, которые не прекратятся несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

Со среды по пятницу в регионе будет облачно, в средняя температура составит 37 градусов. Скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.

В субботу начнутся дожди, а воздух прогреется до 34 градусов. Однако к понедельнику температура упадет до 26 градусов.

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Согласно прогнозам, с 8 по 12 июля регион будет заливать дождями. Скорость ветра в эти периоды не изменится.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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