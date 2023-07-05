Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
В Ростовской области обнаружен труп общественного деятеля и экс-кандидата в Заксобрание региона Андрея Кудрявцева. По разным данным, тело нашли либо в реке Дон, либо в Северном водохранилище в Ростове.
СМИ пишут, что у Кудрявцева заметна сильная травма головы. Когда именно он ее получил, неизвестно. Также тело нашли полностью одетым, отсутствовала лишь борсетка общественника.
Также обращает на себя внимание и факт того, что купание на Северном водохранилище запрещено. Чтобы попасть на пляж, примыкающий к нему, нужно пройти через парк «Дружба», который в настоящее время закрыт.
Официальных комментариев о гибели Кудрявцева от властей, Следкома и МВД пока не поступало.
Напомним, Кудрявцев баллотировался в качестве депутата в гордуму Таганрога и заксобрание Ростовской области.