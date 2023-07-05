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Стали известны новые подробности гибели ростовского общественника Андрея Кудрявцева

5 июля 2023, 17:40
Фото: Личная страница Андрея Кудрявцева Вконтакте
Андрей Кудрявцев
Травму головы обнаружили на теле погибшего общественного деятеля из Ростовской области Андрея Кудрявцева, пишет 1рнд.

В Ростовской области обнаружен труп общественного деятеля и экс-кандидата в Заксобрание региона Андрея Кудрявцева. По разным данным, тело нашли либо в реке Дон, либо в Северном водохранилище в Ростове.

СМИ пишут, что у Кудрявцева заметна сильная травма головы. Когда именно он ее получил, неизвестно. Также тело нашли полностью одетым, отсутствовала лишь борсетка общественника.

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Также обращает на себя внимание и факт того, что купание на Северном водохранилище запрещено. Чтобы попасть на пляж, примыкающий к нему, нужно пройти через парк «Дружба», который в настоящее время закрыт.

Официальных комментариев о гибели Кудрявцева от властей, Следкома и МВД пока не поступало.

Напомним, Кудрявцев баллотировался в качестве депутата в гордуму Таганрога и заксобрание Ростовской области.

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