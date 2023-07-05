Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Росприроднадзора региона к Ростовводоканалу. Организация выплатит 193 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Водоканал обвиняют в выбросах загрязняющих веществ в реку Дон. Компания, по словам надзорного ведомства, даже не пытается их снизить.
Среди веществ, которые Ростовводоканал сбрасывает в Дон, эксперты нашли нефтепродукты, медь, цинк, фосфаты, нитрит-анион, БПК, аммоний-ион.
Росприроднадзор просил компанию добровольно выплатить сумму ущерба. Однако водоканал на компромисс не пошел. Поэтому проблему пришлось решать через суд.
Ранее в Ростовводоканале сообщили, что дюкер через реку Дон начнут строить в Ростове в июле.