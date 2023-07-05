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Суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон

5 июля 2023, 15:01
Фото: 1MI
Суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон
За загрязнение реки Дон АО «Ростовводоканал» выплатит 193 миллиона рублей, сообщили в Росприроднадзоре.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Росприроднадзора региона к Ростовводоканалу. Организация выплатит 193 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Водоканал обвиняют в выбросах загрязняющих веществ в реку Дон. Компания, по словам надзорного ведомства, даже не пытается их снизить.

Среди веществ, которые Ростовводоканал сбрасывает в Дон, эксперты нашли нефтепродукты, медь, цинк, фосфаты, нитрит-анион, БПК, аммоний-ион.

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Росприроднадзор просил компанию добровольно выплатить сумму ущерба. Однако водоканал на компромисс не пошел. Поэтому проблему пришлось решать через суд.

Ранее в Ростовводоканале сообщили, что дюкер через реку Дон начнут строить в Ростове в июле.

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