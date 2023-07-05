Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Росприроднадзора региона к Ростовводоканалу. Организация выплатит 193 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Водоканал обвиняют в выбросах загрязняющих веществ в реку Дон. Компания, по словам надзорного ведомства, даже не пытается их снизить.