Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Этот кемпинг находится в деревне Золотарево Неклиновского района, владельцы предоставляют «шесть комфортабельных сафари тентов, укутанных лесной чащей, и четыре белл тента, установленных у реки». Это не обычное место размещения, а глэмпинг — новый вид экотуризма, предусматривающий отдых «все включено» на природе.
River glamp набрал пять баллов из пяти возможных в сервисе «Яндекса» и о нем оставили 45 отзывов. Некоторые из них оказались отрицательными.
«Крутой глэмпинг — новый, чистый и красивый. Но не понравилось обслуживание, сказали по телефону, что завтрак включен, а потом оказалось, что 600 рублей с человека и завтрак так себе… В самом домике не хватило утюга, но этот вопрос быстро решили», — заявили туристы.
«Прям природа природой, красивые палатки, внутри каждой комфортно, есть все необходимое, за исключением халатов, которые там очень нужны. В описании они были указаны, но на месте их не оказалось. И услуги, указанные на странице, на месте были в два раза дороже, с чем это связано нам не сообщили», — пишут отдыхающие.
«Очень крутой сервис, место. Комфортное жилье, вкусная еда. Спокойная атмосфера», — говорится в отзывах.
Этот комплекс расположен в садовом товариществе «Комбайностроитель», на улице Труда, проехать можно через поселок Щепкин. Это в 20 минутах от Ростова.
Глэмпинг набрал 4,9 балла из пяти, а также более 50 отзывов. Для туристов предлагают следующее:
Что касается отзывов, то есть как положительные, так и отрицательные.
«Хуже „отдыха“ в жизни не было. Во-первых, не в поле, а в огороде. Три палатки впритык друг к другу среди грядок. Во-вторых, цены — космос для этого чуда… Соотношение цена/качество завышено раза в три, минимум. Даже дрова для мангала продают отдельно. Спать внутри нереально: холод собачий, палатки продуваются, мини-обогреватель прогрел пространство только к 6 утра, Но это все мелочи по сравнению со звуками от палаток, скрипом, ударами раздуваемого как парус полотна ветром», — пишут туристы.
«Само место приятное — душ сильный. Большая проблема — дорога. Она ужасная, четыре километра за полчаса», — предупредили водители.
«Отличное место для отдыха от городской суеты. Удобные палатки, обустроенная территория, добрые хозяева», — сказано в отзывах.
Кемпинг расположен в поселке Самарское, а пляж находится в 40 минутах от центра Ростова. Пользователи оставили различные отзывы, но в целом кемпинг получил высокую оценку.
«Дорого очень, на море дешевле. Да и не интересно, развлечений 0», — считают клиенты.
«Озеро красивое, инфраструктура так себе. По сути кто-то получил единственный приличный подъезд к пляжу и дерет деньги за парковку. На парковке грязно, пляж терпимый. Ночами в караоке поют шансон, поэтому на любителя. Я больше не поеду», — заявил разочарованный турист.
«Хорошее место, заехали переночевать после долгого путешествия, а зависли на три дня. Приветливое, доброжелательное отношение ко всем нюансам отдыха. Все условия для отдыхающих с палатками. Все чистенько, ухожено, чувствуется забота», — пишут всем довольные отдыхающие.
Некоторые туристы жалуются на плохую дорогу и то, что для детей нет инфраструктуры, чтобы заходить в воду.
«Салюс» находится в хуторе Каменный Брод, владельцы говорят, что кемпинг будет удобен для всех, кто держит путь на юг по трассе М4. Предоставляется подключение к электричеству, заправка чистой водой и слив кассеты туалета.
На территории можно воспользоваться летней кухней, мангалом или заранее заказать готовый обед. Недалеко работает продуктовый магазин.
На данный момент рейтинг комплекса составляет 4,9, а туристы оставили 93 отзыва.
«Подъехали ночью по разбитой грунтовой дороге, когда вышли из машины, то сразу почувствовали резкий вонючий запах деревенского туалета… Развернулись и уехали. Что находится внутри не знаю, но запаха хватило для принятия решения», — говорится в отзывах.
«Это частный сектор соток 20 территория, из которых 10 под парковку, остальные в неухоженных зарослях… Нет приватности, палатки стоят друг от друга в 50-70 сантиметрах. Туалет грязный и вонючий, откачкой давно не занимались, защелка здесь отсутствует, душа мы так и не нашли», — оставили отзыв клиенты.
«Останавливаюсь в кемпинге четвертый год. Очень удобное расположение, гостеприимные хозяева, много места для машины, палатки. Есть беседки, столы, интернет, душ. Рекомендую кемпинг всем знакомым», — говорится в положительных отзывах.
Туристы оставили о комплексе более 150 отзывов и поставили ему оценку 4,9. Он расположен в хуторе Некрасовка на Луговой улице.
Это большая и обустроенная на берегу Курлацкого пруда территория для комфортного пребывания. К услугам гостей парка большой песчаный пляж, ухоженная зеленая территория, оборудованная удобствами и всеми необходимыми условиями для отдыха.
При этом шумные компании сюда не пускают, только семьи с детьми, либо пары. Отзывы оказались различными, в том числе негативные.
«Отвратительное отношение к посетителям. Снимал домик попросил два дополнительных стула, отказали. Заявляли о наличии Wi-fi, да он есть, только интернета нет… Так что не рекомендую. Прихожу к душу, тот закрыт на замок, надо искать администратора, чтобы открыла», — пишут гости региона.
«Более ужасного места для отдыха быть не может. Арендовали кемпинг с мужем на три дня. Грязная вода, мелкое илистое дно…, но даже это не испортило впечатления. Первое разочарование — это летний душ, в котором нет ни двери, ни даже элементарной ширмы. Когда обратилась к администратору, он сказал, что душ не предусмотрен, но я могу доплатить 50 рублей и меня пустят помыться в домик», — сообщили клиенты.
«Отличное место для отдыха с детьми, пологий спуск в воду и детская площадка, берег песчаный и дно без ила, уже не первый год отмечаю свой день рождения в этом парке», — сказано в отзывах.