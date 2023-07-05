«Прям природа природой, красивые палатки, внутри каждой комфортно, есть все необходимое, за исключением халатов, которые там очень нужны. В описании они были указаны, но на месте их не оказалось. И услуги, указанные на странице, на месте были в два раза дороже, с чем это связано нам не сообщили», — пишут отдыхающие.