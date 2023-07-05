Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК. Новый жилой комплекс появится в Ростове между проспектом Стачки и улицей Города Ле-Ман.
Как рассказал Артемий Зайцев, новое здание высотой в 20 этажей будет в 2-3 раза выше соседних домов.
«Нарушается принцип разнообразия застройки. Рядом с жилыми домами во дворе будет ещё один жилой дом, вместо рабочих мест», — отметил эксперт.
Артемий Зайцев добавил, что экспонаты бывшего музея не окажутся на свалке.
«Думаю, место для них найдут. В прошлом году я просил сохранить старые трамваи — и ответили, что их сохранят. Космические экспонаты занимают намного меньше места, чем трамваи», — заметил урбанист.