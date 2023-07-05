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Урбанист Зайцев пояснил, что будет с музеем космонавтики, вместо которого построят ЖК

5 июля 2023, 06:29
Фото: Румега А. Ю./cc0/wiki
Эксперт Зайцев пояснил, что будет с музеем космонавтики, вместо которого построят ЖК
Многоэтажка соответствует генплану и правилам землепользования и застройки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК. Новый жилой комплекс появится в Ростове между проспектом Стачки и улицей Города Ле-Ман.

Как рассказал Артемий Зайцев, новое здание высотой в 20 этажей будет в 2-3 раза выше соседних домов.

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«Нарушается принцип разнообразия застройки. Рядом с жилыми домами во дворе будет ещё один жилой дом, вместо рабочих мест», — отметил эксперт.

Артемий Зайцев добавил, что экспонаты бывшего музея не окажутся на свалке.

«Думаю, место для них найдут. В прошлом году я просил сохранить старые трамваи — и ответили, что их сохранят. Космические экспонаты занимают намного меньше места, чем трамваи», — заметил урбанист.

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#Анна Ивченко#Музей#Музеи Ростовской области#Город#Городская среда#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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