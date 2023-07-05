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В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта

5 июля 2023, 12:54
Фото: wikimedia.org/cc0
В Азовском музее разрешили трогать копии древнего человека и шерстистого мамонта
В Азовском музее появились тактильные копии древнего человека и шерстистого мамонта, сообщили в правительстве Ростовской области.

В Азовском музее-заповеднике представят тактильные копии древнего человека и шерстистого мамонта. Их сделали с помощью 3D-печати. В создании экспонатов участвовали скульпторы, инженеры и специалисты в 3D-принтерах.

Экспонаты повторяют реконструкции советских палеонтологов. Они созданы для людей с нарушением зрения. Потрогав экспонат, они смогут соприкоснуться с культурным и историческим наследием.

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Власти уточняют, что Азовский музей принимает людей с инвалидностью более 30 лет. Для них создаются отдельные программы и тематические экскурсии.

Ранее сообщалось, что в Таганроге создадут музейную экспозицию в доме Чехова за 18,9 миллиона рублей.

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#Алина Заярная#Музеи Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область#Азовский район#Таганрог
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