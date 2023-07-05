Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Азовском музее-заповеднике представят тактильные копии древнего человека и шерстистого мамонта. Их сделали с помощью 3D-печати. В создании экспонатов участвовали скульпторы, инженеры и специалисты в 3D-принтерах.
Экспонаты повторяют реконструкции советских палеонтологов. Они созданы для людей с нарушением зрения. Потрогав экспонат, они смогут соприкоснуться с культурным и историческим наследием.
Власти уточняют, что Азовский музей принимает людей с инвалидностью более 30 лет. Для них создаются отдельные программы и тематические экскурсии.
Ранее сообщалось, что в Таганроге создадут музейную экспозицию в доме Чехова за 18,9 миллиона рублей.